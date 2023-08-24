غير بيدرسن: العملية السياسية هي حق الشعب السوري

تناولت المواقع العالمية اليوم، تصريحات المبعوث الأممي الخاص لسوريا والعلاقات التركية العراقية.

غير بيدرسن: السوريون يعانون مع استمرار الجمود السياسي

وقال المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن في تصرحات نشرها موقع الأمم المتحدة: "من المثير للقلق العميق أن العملية السياسية السورية الداخلية تعاني من جمود عميق لأكثر من عام"، مشيراً إلى أن العملية السياسية هي حق الشعب السوري الذي يحق له أن يرسم مصيره.

وقال بيدرسن إن السوريين داخل وخارج البلاد ما زالوا يعانون بشدة من الصراع، الذي دخل الآن عامه الثاني عشر، "وإن غياب عملية سياسية حقيقية يضر بشدة برفاهيتهم".

وأشار إلى استمرار انهيار الاقتصاد السوري كمؤشر على هذه المعاناة الهائلة، وأضاف أن أسعار الغذاء والدواء والوقود والسلع الأساسية الأخرى باتت "تخرج عن نطاق السيطرة"، وأن العديد من الأسر تكافح من أجل الحصول على ما يكفي من الطعام.

بغداد تضغط على أنقرة كي تطلق المزيد من مياه نهري الفرات ودجلة

أفاد تقرير لموقع المونيتور الأميركي بأن العراق وتركيا فشلا في الاتفاق على استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان جنوب البحر الأبيض المتوسط، حيث يقوم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأول زيارة له إلى بغداد منذ توليه منصبه.

وأوقفت أنقرة التدفق في 25 آذار بعد أن حكمت غرفة التجارة الدولية لصالح العراق في قضية تحكيم رفعتها بغداد على أساس أن تركيا سهلت تصدير النفط بشكل غير قانوني من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

وأشار الموقع إلى أن السبب الحقيقي لإحجام تركيا عن إعادة فتح الخط هو رفض بغداد التنازل عن غرامة قدرها 1.5 مليار دولار من المحكمة الجنائية الدولية وإسقاط قضية تحكيم ثانية تغطي مبيعات حكومة إقليم كردستان بين عامي 2018 و2022.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات للموقع، إن أهم ما يطلبه العراق هو الحصول على المزيد من المياه من نهري الفرات ودجلة.

ويقول مسؤولون إقليميون مطلعون على المداولات إن إيران، التي تمارس نفوذاً قوياً على الحكومة السودانية، هي من بين أسباب عدم موافقة بغداد على شروط تركيا لاستئناف صادرات النفط.

(م ش)