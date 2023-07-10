غينيا تتباحث مع روسيا عن إمكانية تطوير معداتها العسكرية

صرّح سفير غينيا لدى روسيا، نيانكوي آبا، اليوم، بأن سلطات بلاده تبحث مع موسكو إمكانية تحديث معداتها العسكرية القديمة، بما في ذلك طائرات "ميغ".

وقال نيانكوي آبا: "معظم المعدات العسكرية في غينيا سوفييتية أو روسية الصنع، العديد منها فعلياً عفا عليها الزمن، ندرس كيف يمكن لروسيا أن تساعدنا في إعادة تشغيلها"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة روسية.

وأضاف آبا:" لدينا مقاتلات "ميغ" في غينيا وناقشنا مع روسيا استعادة أدائها والعمل على تحديثها".

وتسعى روسيا إلى توسيع نفوذها لدى الدول الأفريقية، فيما تسعى الأخيرة إلى نسج العلاقات مع العديد من الدول ذات النفوذ الدولي كالولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا.

(س ع)