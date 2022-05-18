غياث نعيسة ضيف وكالتنا اليوم للحديث عن حملات التوطين التي ينفذها الاحتلال التركي

بدأت دولة الاحتلال التركي وتحت مسمى "العودة الطوعية للاجئين السوريين" بترحيل هؤلاء اللاجئين إلى المناطق السورية التي تم تهجير سكانها الأصليين بعد احتلالها من قبل تركيا.

وحذرت أحزاب وكيانات سياسية وشخصيات وأكاديميون من خطورة هذه الخطوة على وحدة الأراضي السورية، وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تؤكد أن لتركيا أهداف خبيثة تتضمن سلخ الأراضي السورية التي تحتلها.

واتبعت دولة الاحتلال التركي ولا تزال تتبع، سياسة متعددة الجوانب حيال ملف اللاجئين السوريين، فقد استخدمتهم كورقة ضغط وابتزاز ضد أوروبا، بالإضافة إلى تشغيلهم كأيدي عاملة رخيصة داخلياً، وصولاً إلى الأخطر بينها، وهو استخدامهم كأدوات لتغيير ديمغرافية المناطق السورية المحتلة.

وللحديث حول ذلك، تستضيف وكالتنا، مساء اليوم وفي تمام الساعة 19:00 بتوقيت مدينة قامشلو، المعارض السوري والمنسق العام لتيار اليسار الثوري السوري، الدكتور غياث نعيسة.

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(ي ح)