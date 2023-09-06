غوتيريش يحذر: الانهيار المناخي بدأ

أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي عن تسجيل معدل الحرارة العالمية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لأعلى مستوى لها حتى اليوم، مرجحاً أن يكون 2023 أكثر الأعوام حراً على الإطلاق.

وأوضح المرصد: "الموسم المؤلف من أشهر حزيران وتموز وآب 2023 الموازي للصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي كان بأشواط الأكثر حراً على الإطلاق المسجل في العالم، مع معدل حرارة وسطي عالمي بلغ 16,77 درجة مئوية".

في السياق، صرّحت سامنثا بورغس مساعدة مديرة مرصد كوبرنيكوس للتغير المناخي: "نظراً إلى الحر الزائد على سطح المحيطات، يرجح أن يكون 2023 أكثر الأعوام حراً".

تعليقاً على هذا التقرير، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "الانهيار المناخي قد بدأ". مؤكداً: "يحذر العلماء منذ فترة طويلة من تداعيات اعتمادنا على الوقود الأحفوري"، مضيفاً: "المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض".

كذلك، أوضح المرصد أن تموز 2023 كان أكثر الأشهر حراً على الإطلاق، تلاه شهر آب.

(م ش)