غوتيريش يدعو لاتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء الأزمة السورية

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة، إلى حل سياسي للأزمة في سوريا التي بدأت قبل 11 عامًا ودمرت البلاد وشعبها، وذلك بحسب بيان منشور على موقع الأمم المتحدة.

وجاء في البيان "بدأت الأزمة السورية عندما قامت الحكومة السورية بقمع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، قُتل مئات الآلاف من الأشخاص منذ ذلك الحين ونزح الملايين".

وقال غوتيريش في البيان "لا يمكننا أن نخذل الشعب السوري. يجب أن يتوقف الصراع. يجب احترام القانون الدولي الإنساني. إنني أدعو جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل هادف في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وأدعو إلى مزيد من الدعم لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية. يجب أن نختار السلام".

وقال غوتيريش إن "السنوات الـ 11 الماضية من الصراع الوحشي قد تكبدت بخسائر بشرية غير معقولة، وتسببت في تشريد الملايين".

لكنه قال: "يجب ألا نفقد الأمل ونتجاوز الالتزامات الخطابية بالسلام ونفعل كل ما هو ضروري للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254". وأضاف "هذا هو الطريق الذي سيؤدي الى الحل الذي يلبي تطلعات كل السوريين".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أكبر لتلبية احتياجات الناس في جميع أنحاء البلاد. وقال "إن عمليات التسليم عبر الخطوط وعبر الحدود ضرورية للوصول إلى ملايين الأشخاص المحتاجين".

(م ش)