غوتيريش خلال زيارته باكستان: البشرية تشن حرباً على الطبيعة والطبيعة ترد

وزار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، عدة مناطق اجتاحتها الفيضانات في باكستان، حيث اختتم زيارة استغرقت يومين بهدف رفع مستوى الوعي بالكارثة.

وتسببت الأمطار الموسمية وذوبان الأنهار الجليدية في الجبال الشمالية، في حدوث فيضانات أسفرت عن مقتل أكثر من 1391 شخصاً، واجتاحت المنازل والطرق وخطوط السكك الحديدية والجسور والماشية والمحاصيل، وغمرت المياه مناطق شاسعة من البلاد، وأجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم، وتقول الحكومة إن حياة ما يقرب من 33 مليون شخص قد تعطلت، وتقدر باكستان الأضرار بنحو 30 مليار دولار.

وكتب غوتيريش في تغريدة قبل توجهه لتفقد بعض أكثر المناطق تضرراً "باكستان ودول نامية أخرى تدفع الثمن المروع لتعنت من يقف وراء الانبعاثات الكبيرة ويواصلون المراهنة على الوقود الأحفوري".

ولفت غوتيريش إلى أن "باكستان بحاجة إلى دعم مالي ضخم، هذه ليست مسألة سخاء، إنها مسألة عدالة". وتابع "إن العالم بحاجة إلى فهم تأثير تغير المناخ على البلدان منخفضة الدخل، البشرية تشن حرباً على الطبيعة والطبيعة ترد".

وشهدت باكستان في شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس هطول أمطار بمعدل 391 ملليمتراً أو ما يقرب من 190 بالمئة أعلى من متوسط 30 عاماً.

(د ع)