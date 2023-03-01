غوتيرش يصل إلى بغداد في زيارة هي الأولى منذ 6 سنوات

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى بغداد في زيارة رسمية، وبحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف فأن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مطار بغداد الدوليّ"، حسب ما نقلته وكالة روج نيوز.

وعقب وصوله إلى بغداد عقد حسين مع غوتيريش مؤتمر صحفي مشترك، وقال حسين إن "هذه الزيارة تمت بناءً على دعوتنا، فالعلاقة بين العراق والأمم المتحدة تفاعلية، ونشكر دور الأمين العام لدعمه في مختلف مراحل المسيرة السياسية والديمقراطية في العراق".

وأضاف "نتطلع إلى إجراء لقاءات ومباحثات مكثفة مع الأمين العام حول تطورات الوضع السياسي في العراق، والوضع في المنطقة والعالم، هناك تحديات كبيرة وطنية وإقليمية وعالمية، نحتاج الى تبادل وجهات النظر، ونتطلع إلى دعم الأمين العام لمواجهة هذه التحديات، ولسماع افكاره واطروحاته بخاصة حول الوضع والأمن الإقليمي"، على حد قوله.

من جانبه قال غوتيريش "يسعدني أن اكون في بغداد. التضامن مع العراق يعني الدعم للمؤسسات والتعبير عن ثقتي ان العراقيين سيتمكنون من التغلب على التحديات والصعوبات التي يواجهونها".

وأضاف "أعبر عن تضامني مع العراقيين وآمل أن يكون للعراق مستقبل من الازدهار والاستقرار".

ومن المقرر أن يجتمع غوتيريش مع الرئاسات العراقية، قبل أن يتوجه إلى باشور كردستان لعقد اجتماعات مع المسؤولين والقيادات الكردية.

(د ع)