غوتيرس: تم تكليف فريق الأمم المتحدة وبيدرسون لمعالجة انقطاع المياه عن الحسكة

وقالت وكالة سانا السورية بأن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أجرى اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتبرس طالبه "بالتدخل وبذل مساعيه الحميدة لوقف جريمة النظام التركي بقطع مياه الشرب عن نحو مليون مواطن سوري في الحسكة وضواحيها".

ومن جانبه قال غوتيريس بحسب سانا إنه على دراية بالوضع في الحسكة وأنه قام بتكليف فريق الأمم المتحدة في سورية ومبعوثه الخاص غير بيدرسون “بالقيام بما يلزم لمعالجة هذه المسألة وضمان حلها بشكل عاجل وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين لحين إعادة تشغيل محطة الضخ في علوك” موضحاً أن بمقدوره تصور الوضع في ظل الحر الشديد وغياب مياه الشرب.

وأضاف غوتيريس "إن هذه المشكلة يجب حلها بشكل عاجل وأنه سيبذل قصارى جهده فوراً مع الحكومة التركية والأطراف الأخرى ومن خلال ممثليه على الأرض لضمان الضغط لحل المسألة في أقرب وقت ممكن كما أنه سيكلف مبعوثه الخاص بيدرسون بالعمل على معالجة هذه المسألة من خلال لقائه بممثلي الولايات المتحدة وروسيا وتركيا في جنيف يوم الاثنين القادم على هامش اجتماعات لجنة مناقشة الدستور".

(ي ح)