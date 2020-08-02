غسان اليوسف: أكثر من جهة تقف وراء عمليات الاغتيال وهدفها نشر الفوضى والفتنة

تشهد منطقة دير الزور عمليات اغتيال يتعرض لها وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة كان اخرها ما جرى ، صبيحة عيد الأضحى بعد اغتيال مختار بلدة الدحلة علي الويس أثناء توجهه إلى أداء صلاة عيد الأضحى وشن هجوم على منزل المتحدث باسم قبيلة العكيدات سليمان الكسار ، في منطقة البصيرة بريف دير الزور اسفر عن فقدانه لحياته.

الرئيس المشترك لمجلس دير الزور المدني غسان اليوسف وفي تصريح لوكالتنا حول ذلك قال "الاغتيالات تستهدف شيوخ العشائر المعروفين بمواقفهم الوطنية".

اليوسف وبالحديث عن الجهات التي تقف خلف عمليات الاغتيال أشار أن أكثر من جهة تقف وراءها، وأضاف "هذه العمليات الغير أخلاقية، والبعيدة عن الإنسانية، هو ضرب الوحدة بين الكرد والعرب".

فيما أكد إنها تأتي أيضاً في إطار إثارة الفتنة والفوضى في المنطقة عبر استهداف الساعين لنشر ثقافة العيش المشترك.

(سـ)

ANHA