غريب حسو: تركيا لم تحتمل هزيمة داعش لذا تنتقم لها بغارات الطيران من ديرك حتى شنكال

شن جيش الاحتلال التركي مساء أمس هجمات واسعة بالطائرات الحربية والمسيرة على مناطق ديرك و الشهباء في شمال وشرق سوريا و منطقتي شنكال، و مخيم رستم جودي للاجئين في باشور كردستان، الذي تزامن مع الإعلان عن هزيمة داعش في الهجوم على سجن الصناعة بمدينة الحسكة في الـ20 من كانون الثاني الجاري خلال مقاومة بطولية من قبل قوات سوريا الديمقراطية و قوى الامن الداخلي.

وتعقيبا، على هذه الهجمات المتكررة لجيش الاحتلال التركي على شمال شرق سوريا ومخمور وشنكال تحدث الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو في تصريح لوكالتنا، وربط هذه الهجمات بفشل مرتزقة داعش في سجن الصناعة وقال:" إن هذه الهجمات التي بدأها جيش الاحتلال التركي مرتبط بفشله عن طريق هجوم مرتزقة داعش في الحسكة، فانتصار قوات سوريا الديمقراطية وشعوب شمال وشرق سوريا في حملة مطرقة الشعوب و إلحاق الهزيمة بداعش من جديد، ألحقت ضربة قوية بدولة الاحتلال التركي ومخططاته".

مؤكدا بأن "هزيمة داعش كشف أوراق وأسرار الاحتلال التركي و حلفائه واحداً تلو الأخر".

موضحا بأن جيش الاحتلال التركي منذ بداية احتلاله لمناطق شمال وشرق سوريا وسع هجماته البرية والجوية على المنطقة، إلا أنه كثفها ليلة أمس على مناطق الشهباء وقرى ديرك و مخمور بالإضافة إلى شنكال التي تعرضت لسلسلة غارات، كل هذا يدل انهم يحاولون الانتقام من هزيمة داعش و لا يتقبلون هذه الهزيمة".

وتابع حسو بالقول :" دولة الاحتلال التركي لم تتحمل قوة إرادة شعوب شمال وشرق سوريا وبشكل خاص مكونات منطقة الحسكة، لذلك شن هجمات وحشية على المنطقة، و يستمر فيها، فهذا الاحتلال يرى وجوده عبر إبادة الشعب الكردي عامة وشعوب شمال وشرق سوري الذين هزموا داعش".

وأضاف حسو :"مع العلم أن تركيا هي عضوة في حلف الناتو، ولكن نرى ومع الأسف بأن دولة ضمن الناتو تمد العون لمرتزقة داعش، وتدعم المرتزقة ليشنوا هجوما على سجن الصناعة لتخريب قيادات داعش من السجن، ليوسع من خلالهم هجماته على المنطقة ، إلا أن مخططهم فشل".

وعلل حسو جرأة تركيا في الاستمرار في جرائمها بحق أبناء المنطقة، بالقول: " لأن قادة التحالف الدولي والناتو لم يحاسبوا تركيا يوما على جرائمه فهو من جهة عضو في الناتو ومن جهة أخرى يدعم المرتزقة" وأكد حسو على ضرورة محاسبة تركيا على جرائمها وبشكل خاص بعد الهجمات على سجن الصناعة بمدينة الحسكة، وقال: "يجب محاكمة تركيا على ذلك لأنه يرتكب المجازر بحق أبناء المنطقة".

وأوضح حسو بأن الاحتلال التركي يحاول استغلال هجماته بطرق مختلفة فهو يحاول الانتقام لداعش وإلحاق الضرر بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ومحاصرته، وأن صمت المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول ضمن التحالف لمكافحة داعش يفسح المجال لتركيا لتوسيع هجماته تلك.

وناشد غريب حسو شعوب شمال وشرق سوريا بتوحيد صفوفهم للتصدي لهجمات الاحتلال وقال: "كحركة المجتمع الديمقراطي نناشد شعبنا الكريم في شمال وشرق سوريا أن نكون أصحاب موقف موحد امام هذه الهجمات، ومثلما ساندنا قوات سوريا الديمقراطية و قوى الامن الداخلي للإفشال هجوم داعش، فبروح هذا النصر و بروح 121 شهيد سنتصدى لهذه الهجمات حتى نصون مكتسباتنا، فالمقاومة و النضال هو من نصيبنا، والهزيمة من نصيب الفاشية و إرهاب داعش و الاحتلال التركي".

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ANHA