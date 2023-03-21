غريب حسو: شعبنا الديمقراطي لديه مهمة واحدة وهي حرية القائد عبد الله أوجلان

تستمر احتفالية نوروز في مقاطعة الحسكة تحت شعار (بروح مقاومة نوروز نحرر القائد أوجلان وندحر الاحتلال) المنظمة في السد الشرقي في المدينة.

بعد إيقاد شعلة نوروز، استمع المشاركون في الاحتفالية لتسجيلات صوتية للقائد عبد الله أوجلان عن نوروز ومعناه، وأهميته.

وألقى الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو، كلمة هنأ فيها قدوم نوروز على كافة الشعوب، وقال: "كنا نأمل أن نستقبل نوروز 2023 بحماس أكبر، ولكن فُجعنا بنبأ استشهاد 9 مقاتلين في وحدات مكافحة الإرهاب إثر تحطّم مروحيتين، لذلك نعزي شعبنا العظيم والمقاوم، ونهنئ شعبنا بقدوم نوروز، ويجب أن يكون نوروز نوروزاً للنصر والسلام".

نوروز هو يوم انتصار الإرادة

وأضاف إن "يوم نوروز هو يوم الانتفاضة ويوم انتصار الإرادة، وهو ثورة اجتماعية وشعبية ممتدة منذ العصور، ويستمر نضاله إلى يومنا الراهن، ويتم الاحتفال به".

مؤكداً أن "شعلة نوروز هي ميراث الشعب الكردي وميراث مجتمع ميزوبوتاميا، وهذه الثورة هي أول ثورة صمدت في تاريخ الشعب الكردي أمام جميع السياسات التي تحاك ضد الكرد، وهذا الحشد الغفير دليل على ذلك".

شعلة نوروز موقدة دائماً، بفضل تضحيات الشهداء

وأشار حسو إلى أن شعلة نوروز هي رمز للحرية والسلام، وأرادت القوى المهيمنة بسياساتها الخبيثة تشويه المعنى الحقيقي لنوروز، إلا أن الشعب الكردي بتنظيمه وبقيادة القائد عبد الله أوجلان استطاع التصدي لحملات التشويه".

وأدان حسو العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان، "أحيا القائد عبد الله أوجلان روح نوروز من جديد، فالشعلة التي أشعلها كاوا الحداد امتدت لآلاف السنين، وسلّمها للشهيد مظلوم دوغان الذي جعل من جسده حلقة نار في وجه العدو الفاشي بسجن آمد".

واختتم غريب حسو حديثه، بالتأكيد على تصعيد المقاومة والنضال، وقال: "مسؤوليتنا كبيرة؛ لذلك على شعبنا تقوية تنظيمه أكثر لتحرير القائد عبد الله أوجلان من زنزانته، وجعْل عام 2023 عاماً لتحرير القائد عبد الله أوجلان، فشعبنا الديمقراطي لديه مهمة واحدة وهي حرية القائد عبد الله أوجلان".

وتحلل الاحتفالية كذلك، تحدثت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة، سمر عبد الله، تقدمت فيها بالعزاء لذوي شهداء تحطّم المروحيتين، وقالت: "تعازينا الحارة لذوي شهداء قوات سوريا الديمقراطية وشعبنا العظيم على هذه الحادثة الأليمة".

نوروز هو رمز انتصار الخير على الشر

وأشارت: "يصادف اليوم عيد نوروز، اليوم الجديد، وبكل ما يحمله من معانٍ ورموز، وهو رأس السنة الكردية الذي يوافق الاعتدال الربيعي وتفتُّح الأزهار، وهو رمز انتصار الخير على الشر والنور على الظلام، وملحمة القضاء على الظلم والعبودية، حين أوقد كاوا الحداد مشعل الحرية لميلاد وفجر جديد".

وأضافت "إن نوروز ممتد منذ آلاف السنين، ونحتفل به في يومنا الحاضر في شمال وشرق سوريا في ظل الإدارة الذاتية التي تحتضن جميع المكونات، من الكرد والعرب والسريان والآشور، في ظل أخوة الشعوب والعيش المشترك، فمشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية الذي تتشارك فيه جميع المكونات، استطاع بعْث الحياة من جديد لدى كافة المكونات لتعبّر عن ذاتها بحرية وتعمل على إدارة شؤونها".

وناشدت الالتفاف حول هذه الإدارة قائلة "علينا توحيد وتصعيد نضالنا والالتفاف حول إدارتنا؛ فبوجودنا وبتلاحمنا وبتمسكنا، سنتمكن من إفشال جميع التهديدات والمخططات".

وتستمر فعاليات الاحتفال بنوروز في الحسكة بتقديم الفرق الغنائية، والمسرحية للعروض الفنية.

(ل م)

ANHA