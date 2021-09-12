غريب حسو: لن نرضى إلا بالنصر واستعادة جميع مناطقنا المحتلة

ونظّم مجلس ناحية الدرباسية، اجتماعاً موسعاً لوجهاء العشائر العربية والكردية وأهالي الناحية، في صالة إيفان، وذلك بهدف شرح آخر المستجدات التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا، والاستماع إلى آراء ومقترحات الشعب حول وضع المنطقة على الصعيدين السياسي والخدمي.

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم تحدث الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، غريب حسو، حيث قال: "إن العزيمة التي تتحلى بها مكونات شمال وشرق سوريا، تفشل مؤامرات جميع المحتلين، والثورة فيها أصبحت مثالاً لجميع ثورات العالم".

وتابع قائلاً: "نحن قدّمنا الكثير من أبنائنا شهداءَ حتى وصلنا إلى هذا اليوم الذي نستطيع فيه توصيف تجربتنا بأنها تجربة ناجحة وشاملة في كافة المجالات". وزاد غريب حسو: "يوماً بعد يوم تزداد مسؤوليتنا وعزيمتنا من أجل ضمان وحدة أراضي المنطقة والحفاظ على مكتسباتنا التي تحققت بدماء أبنائنا الشهداء".

إرادة شعبنا انتصرت على مخططات الأعداء

وأشار حسو أن مناطق شمال وشرق سوريا تمر بمرحلة حساسة، وأوضح أن الدولتين الضامنتين "أميركا وروسيا تعملان من أجل تحقيق مصالحهما وأجنداتهما، وتدعمان الاحتلال التركي الذي يشن الهجمات ويرتكب المجازر بحق الشعوب، ونحن بدورنا نقاوم ونعمل من أجل الحفاظ على مشروعنا والإدارة التي تحققت بإرادة الشعب".

وبيّن حسو أنه لا توجد دولة في العالم وتعيش في حالة استقرار، لافتاً إلى أن "جميع دول العالم تعيش في تناقضات وأزمات داخلية، بما فيها أميركا وتركيا وإيران وروسيا، فجميعها في نفس المسار وهو مسار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وفي كل دولة توجد معارضة؛ إذ أن هنالك مَن يقود الدولة، وهنالك مَن يعارضها، فكيف سيكون هنالك حل سياسي؟ الأجدى هو الأخذ بإرادة الشعوب، وقد أثبتت تجربة شمال وشرق سوريا أن إرادة الشعوب تنتصر على كل شيء".

وأضاف: "نحن نعيش في حالة ثورة منذ أكثر من 10 أعوام ونخوض حرباً ثورية، حيث يُحارَب نظامنا الديمقراطي ويتم العمل على إفشاله وكسر إرادتنا".

لقاءاتنا مستمرة على الصعيدين الداخلي والخارجي

وأسهب حسو في التطرق إلى العلاقات الدبلوماسية، وأوضح حسو أن "لقاءاتنا مستمرة على الصعيدين الخارجي والداخلي، لدينا علاقات مع بعض الدول، ويمكننا التأكيد على أن هذه المرحلة ناجحة، لأننا قلبنا جميع التوازنات بمقاومتنا وإراداتنا، واستطعنا تغيير مسار مخططات بعض دول الجوار، وأصبحنا نخوض الاجتماعات مع أصحاب القرار الفاعلين في العالم. وبشكل يومي نستقبل الوفود من الخارج وأوروبا، وهذا إثبات على أن هذه الثورة نجحت وحققت أهدافاً كثيرة".

وحول استمرار الجرائم التركية في مناطق شمال وشرق سوريا، قال حسو: "المجتمع الدولي يتغاضى عن هذه المجازر التي ترتكب يومياً في مناطق شمال وشرق سوريا، وهدفه من ذلك، هو تحقيق مصالحه وأجنداته عبر دولة الاحتلال التركي".

الانتصار هو هدفنا

وأكد حسو على أن إرادة ومقاومة أبناء شمال وشرق سوريا في الخنادق جنب إلى جنب، وعزيمتهم وإصرارهم في الحفاظ على المكتسبات المتحققة أفشلت جميع مخططات الأعداء وأهدافهم.

وأنهى غريب حسو حديثه قائلاً: "الانتصار هو هدفنا ولن نرضى إلا بالنصر، نحن على ثقة بقواتنا العسكرية وبإرادتنا وشعبنا المقاوم، للوصول إلى وطن حر وديمقراطي، واستعادة جميع مناطقنا المحتلة".

ثم ناقش المجتمعون حيثيات الوضع الخدمي في المنطقة والمشكلات التي يعاني منها الأهالي، وخرجوا بجملة من المقترحات التي من شأنها تطوير الواقع الخدمي.

(أح/ س ر)

ANHA