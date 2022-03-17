غريب حسو: بعد كل لقاء بين PDK والدولة التركية المحتلة تتجدد المؤامرات ضد كردستان

عقب اللقاء الذي جمع رئيس إقليم جنوب كردستان نيجرفان البرزاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش أعمال المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا، في الـ 12 آذار الجاري، استقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني قواته والعشرات من الآليات المدرعة إلى منطقة حفتانين في جنوب كردستان لنشرها هناك، فيما يبدو أنه استعداد لهجوم جديد محتمل على قوات الدفاع الشعبي.

https://hawarnews.com/ar/haber/e2808be2808be2808be2808be2808be2808be2808balhzb-aldymqraty-ystqdm-qwat-wmdraat-ila-hftanyn-h63319.html

تعليقاً على الموضوع وعلى جميع ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني العدائية للكرد وتواطؤه وتعاونه مع جيش الاحتلال التركي، أجرت وكالتنا لقاءً مع الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DM)، غريب حسو الذي أهاب بالشعب بالكردي لرفع وتيرة المقاومة والالتفاف حول قوات الدفاع الشعبي (الكريلا).

حسو قيّم العلاقة القائمة على معاداة الكرد بين الدولة التركية المحتلة والحزب الديمقراطي الكردستاني، وقال: "بعد كل زيارة يقوم بها قياديو الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى دولة الاحتلال التركي -العدو اللدود لإرادة شعوب المنطقة عموماً والكرد خاصة- واللقاء مع وزير دفاعها وحكومتها الإرهابية، تتجدد مؤامراتٌ سياسية وعسكرية جديدة واتفاقيات مبرمة على محاربة إرادة شعبنا الكردستاني من خلال محاربة حركة حرية كردستان وقواتها الكريلا، ما نعتبره جريمة وشرعنة للاحتلال التركي لباشور كردستان والنيل من الإرادة والمكتسبات التاريخية لشعبنا الكردي عامة".

مبيّناً أن اللقاءات التي يجريها الديمقراطي الكردستاني مع تركيا، في شهر آذار المقدس لدى الكرد الذين يرونه شهر النصر، "تلحق الضرر بالقضية الكردية".

'الحشود الضخمة للديمقراطي الكردستاني هي لفك الحصار عن الاحتلال التركي'

غريب حسو أشار إلى أن "الحشود العسكرية الضخمة التي يرسلها الحزب الديمقراطي الكردستاني من قوات ومدرعات ومصفحات إلى المناطق الساخنة في حفتانين هي لأجل تقديم الخدمات لجيش الاحتلال التركي لفك الحصار عنه هناك، وإعاقة عملية الاتصال والتواصل بين قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) التي أصبحت رمزاً وأملاً لإرادة شعبنا الكردي ولكل مكونات المنطقة".

مبيّناً أن إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على التمركز وحشد قواته في حفتانين؛ هي لأنها "المنطقة التي هُزِمت فيها جحافل الجيش التركي العام الماضي نتيجة المقاومة التاريخية التي أبدتها قوات الدفاع الشعبي (HPG) ووحدات المرأة الحرة- ستار (YJA-STAR)، وألحقت بهم خسائر فادحة وأجبرتهم على الفرار وما تبقى من قواته مازالت محصورة في منطقة بانكي من قبل قوات الكريلا".

في خضم حديثه لفت حسو إلى أن "الدولة التركية دائماً تستغل الظروف السياسية الدولية ومناسباتنا وأعيادنا الوطنية لشن هجمات بربرية. ولإضعاف آمال وإرادة شعبنا الكردي في نوروز هذا العام، في ظل انشغال المجتمع الدولي بالصراع الروسي الأوكراني في الوقت الراهن، يقوم الاحتلال بوضع خططه لشن حرب الإبادة على إرادة شعبنا خاصة بعد زيارات مكوكية قامت بها الأطراف الإقليمية والدولية إلى تركيا"، مستنكراً تصرفات الحزب الديمقراطي الكردستاني و"خوضه هذه الحرب إلى جانب جيش غازٍ وإرهابي من الطراز الأول (في إشارة إل ىدولة الاحتلال التركي)"،

وذكّر حسو بالبعد التاريخي للعلاقة بين الدولة التركية المحتلة والحزب الديمقراطي الكردستاني، مضيفاً "بات واضحاً أن هذا الحزب ينسف جسور الوحدة الوطنية الكردستانية ويتسبب بعرقلة وحدة الصف الكردي ويضعها على حافة الانهيار ويرتكب ذنوباً تاريخية، خاصة وأننا نحن الكرد مقبلون على احتفالات نوروز، لذا يجب محاسبة هذا الحزب الذي يتاجر بالقضية الوطنية الكردستانية مع الاحتلال التركي".

وفي ختام حديثه ناشد غريب حسو الأحزاب السياسية والقوى الوطنية الكردستانية ومنظمات المجتمع المدني للوقوف في وجه السياسات "المعادية لإرادتنا جميعاً بروح ومسؤولية أخلاقية كبيرة، وأن نكون أصحاب مواقف وطنية شجاعة".

مهيباً بالشعب الكردي لرفع وتيرة المقاومة، وقال: "في هذه الأيام نحتفل بقدوم نوروز 2022 بروح الانتصارات والإنجازات المتحققة يجب الالتفاف حول الكريلا وفضح تاريخ خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني".

(م ح/ س ر)

ANHA