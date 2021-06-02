غريب حسو: المقاومة حق والانتصار حق.. ولنا الحق بالاستمرار بهما

يشن جيش الاحتلال التركي منذ الـ 23 من نيسان المنصرم هجمات إبادة واحتلال على مناطق (آفاشين، زاب، ومتينا) التابعة لمناطق الدفاع المشروع (مديا) في باشور كردستان.

وتظاهر اليوم المئات من أهالي الشيخ مقصود والأشرفية للتنديد بهجمات جيش الاحتلال، وتأكيد دعمهم لمقاومة الكريلا.

وتجمع الأهالي أمام قاعة الاجتماعات في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء. وجال المتظاهرون في شوارع الحي باتجاه القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، حيث تجمعوا في ساحة السبع شهداء.

وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقى الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو كلمة حيّا في مستهلها مقاومة الكريلا ووصفهم بحماة الأرض والعرض الذين صانوا مبادئ الأخلاق والتاريخ، وقال بأن مقاومتهم أسطورية بوجه أعتى جيوش المنطقة.

وتابع في هذا الصدد: "مقاتلو الكريلا يقاومون ويتصدون لأشنع السياسات والمؤامرات التي تحاك ضدهم، وتقاوم ضد مساعي تركيا وعملائها لاحتلال المنطقة".

أما عن وجوب العمل على حماية الذات والدفاع عن العرض فقال حسو: "من حقنا أن ندافع ونلتف وندعم قوات الكريلا لأنهم الوحيدون الذين يدحرون الإرهاب والاحتلال، والمناضلون ضد الذهنية الشوفينية العنصر العثمانية ".

ونوه حسو بأن انتصار الكريلا في مناطق زاب وماتينا وآفاشين هو انتصار لكل منطقة الشرق الأوسط "ومن هنا تنبع أهمية دعم هذه القوات بكل الإمكانيات".

وأنهى حسو حديثه بالتشديد على أهمية استمرار المقاومة والإصرار بها للدفاع عن حضارة وتاريخ المنطقة، لمنع اندثار التاريخ الذي يحمي المجتمعات من الانهيار.

كما ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء بحلب روشين موسى كلمة قالت فيها إن: "عوائل الشهداء مستمرون بدعم مقاومة أبنائهم الذي سيدحرون جحافل المحتلين ويرجعونهم على أعقابهم مخذولين".

واختتمت روشين حديثها بالتأكيد على أن النصر سيكون حليف مقاتلي الحرية في المعركة الدائرة في جبال كردستان.

(م ع/ك)

ANHA