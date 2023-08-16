غريب حسو: الإدارة الذاتية مشروع سوري يصون حرية وكرامة الجميع

انطلق اليوم الأربعاء، في مدينة قامشلو، المؤتمر الثاني لاتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، تحت شعار "المحاماة رسالة ومن صميمها تثبيت قيم المجتمع الطبيعي"، وذلك بمشاركة أكثر من 72 مندوباً ومندوبة من شمال وشرق سوريا.

وخلال أعمال اليوم الأول للمؤتمر، ألقيت عدة كلمات من قبل الحضور، ومن بينها كلمة الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، غريب حسو، تحدث فيها عن سياسة حكومة دمشق والأزمة السورية العالقة منذ 11 عاماً دون حلول ناجعة أو خطوات ملموسة.

نتائج سياسات حكومة دمشق ورفضها للحلول

أشار حسو إلى أن دمشق "توهم نفسها بأنها قوية في المنطقة، وأنها قادرة على الاستمرار في هذه السياسات على المدى البعيد"، مضيفاً: "كانت هناك مبادرات لوضع حلول جذرية للمنطقة سواءً من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سرويا أو إقليمية ودولية، إلا أن دمشق تُهمش تلك الحلول والمبادرات".

وسلط غريب حسو الضوء على انهيار الاقتصاد السوري، قائلاً: "نشهد انهياراً اقتصادياً ضخماً جداً، ولا نعلم إلى أين سيؤول مصير سوريا"، متسائلاً: "لو كان هناك حوار وحل سوري - سوري، هل كنا سنشهد انهياراً سواءً على الصعيد الاقتصادي أو في كافة جوانب الحياة؟ إذاً النظام لم يتجاوب مع الحلول، وهو بذلك يؤول بسوريا إلى هكذا حال من فوضى وحصار وانهيار اقتصادي".

سياسات سيدفع فاتورتها المواطن السوري

ونوه غريب حسو إلى أن "الاستمرار بهذه العقلية والسياسة سيجعل سوريا شاهدة على مستقبل من عقوبات إضافية لن يدفع فاتورتها سوى المواطن السوري، وهذه نقاط مهمة. دمشق لا تعترف بالحوار السوري - السوري، الإدارة الذاتية تحمل مشروعاً سورياً، وحلاً يصون حرية وكرامة الجميع ضمنها، مبيناً أن دمشق لم تتجاوب مع مبادرة الإدارة الذاتية التي أطلقتها في الـ18 من نيسان.

وأعاد التأكيد على أن أبواب الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ما تزال مفتوحة للحوار، وللوصول إلى نقطة تفاهم تخفف من معاناة الشعب السوري.

مشروع الإدارة الذاتية هو الحل لسوريا

وتحدث الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو، عن جولتهم الدبلوماسية ورأي الجهات التي التقوا بها في مشروع الأمة الديمقراطية، وتجربة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قائلاً: "الجميع يرى بأن الحل في سوريا والخيار الأمثل هو الإدارة الذاتية، ولا يجدون الحل في سياسات دمشق وسياسات الفاشية التركية في سوريا، الكل يؤيد الإدارة الذاتية الديمقراطية كونها تحمل الحل والقيم الإنسانية والأخلاقية".

وأضاف: "ولكن مشاريع الحكومات تختلف، دمشق تعمل للعودة بسوريا إلى ما قبل 2011 وتركيا تعمل على مشروع العثمانية الجديدة باحتلال وقضم الأراضي السورية".

(ك آك)

ANHA