غريب حسو: الديمقراطي الكردستاني خطر كبير على الكرد وكردستان ويجب محاسبته

يشن جيش الاحتلال التركي وبمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني هجمات مكثفة ضد مناطق الدفاع المشروع، هذه الهجمات جاءت عقب 3 أيام من اجتماع رئيس حكومة جنوب كردستان مسرور البارزاني مع رئيس الدولة الفاشية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان.

عقب الهجوم المشترك على مناطق الدفاع المشروع، شن الجيش العراقي سلسلة هجمات على قضاء شنكال ونقاط تابعة لوحدات مقاومة شنكال ووحدات المرأة الإيزيدية في قرية سكينى.

الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو أوضح أن الهجمات ضد مناطق الدفاع المشروع جاء في إطار مخطط تم التحضير له منذ مدّة.

غريب حسو تطرق إلى اللقاء الأخير الذي جمع بين مسرور البارزاني وأردوغان بحضور رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان، وقال: "كافة أبناء الشعب الكردي والقوى السياسية أكدت أنه عقب الاجتماع سيكون هناك هجوم، اجتماعات تركيا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني أصبحت روتينية، لا يوجد شيء مشترك بين الطرفين سوى التخطيط لشن هجمات كبيرة ضد إرادة الشعب الكردي في شخص حركة حرية كردستان، في كل من جنوب كردستان، وباكور كردستان وشنكال ومخمور وروج آفا".

'الديمقراطي مصرّ في إجرامه'

وأكد حسو أن المخطط المشترك بين دولة الاحتلال التركي والديمقراطي الكردستاني يشكل خطراً كبيراً على عموم الشعب الكردي والكردستاني ومستقبله، وقال: "الديمقراطي الكردستاني يرتكب جريمة بحق الشعب الكردي. الديمقراطي مصرّ في إجرامه ضد إرادة الشعب الكردي عبر تعاونه مع دولة الاحتلال التركي؛ بالرغم من المناشدات المتكررة لهذا الحزب إلا أنه مصرّ في تعاونه مع المحتل".

وأوضح حسو أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يشارك بشكل مباشر في الهجمات التركية الأخيرة ضد مناطق الدفاع المشروع. وبيّن: "الحزب الديمقراطي يهيئ الأرضية للاحتلال والارتزاق ونشر الفوضى ضمن كردستان. وهذا غير خاف على أحد؛ الجميع يرى ويعلم ما يقوم به الحزب الديمقراطي الكردستاني، الجميع يعلم أن الذي يدعم ويحمي الفاشية التركية هو الديمقراطي الكردستاني".

وأكد الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي أن المرحلة التي يمر بها الشعب الكردي الآن هي مرحلة حساسة ومصيرية، ونوه إلى أن العالم أجمع منشغل بالحروب، ودولة الاحتلال التركي تستغل هذا الانشغال، وقال: "بالرغم من استغلال دولة الاحتلال التركي الانشغال العالمي، إلا أنها اخذت الضوء الأخضر لشن هذه الهجمات من إحدى الأطراف الدولية والإقليمية. والديمقراطي الكردستاني ايضاً اخذ الضوء الأخضر للمشاركة في هذه الهجمات من بعض الدول الأوروبية".

'المطلوب الآن هو انتفاضة شعبية بوجه المخطط المشترك'

وبيّن حسو أن الهجمات التركية وبمشاركة الديمقراطي الكردستاني تعمق الأزمة وتسد الطريق أمام حل القضية الكردية التي تناضل وتكافح من أجلها حركة حرية كردستان والشعب الكردي، وقال: "الديمقراطي الكردستاني وبمشاركته في الهجمات يسد كافة القنوات أمام حل القضية الكردية في الوقت الذي يناضل ويكافح الشعب الكردي من اجل حقوقه، الديمقراطي ينتهك حقوق الشعب الكردي. لذلك يجب أن نكون متيقظين لهذا المخطط القذر الذي تنفذه دولة الاحتلال والديمقراطي الكردستاني بشكل مشترك".

وأكد حسو أن المخطط التركي بمشاركة الديمقراطي الكردستاني ليس خطراً على الشعب الكردي فقط بل يُشكل خطراً على كافة شعوب ومكونات كردستان ايضاً، وقال: "المطلوب الآن هو انتفاضة شعبية بوجه هذا المخطط، والرفع من وتيرة النضال اضعاف مضاعفة، واتخاذ موقف صارم بوجه الديمقراطي الذي ينتهج نهجاً معادياً لتطلعات الشعب الكردي وكافة الشعوب التي تناضل من أجل الديمقراطية".

'شراكة كارثية'

ودعا غريب حسو باسم حركة المجتمع الديمقراطي كافة المؤسسات والتنظيمات السياسية والحقوقية والمدنية والمجتمعية والنسائية والشبيبة والمجتمع الكردي لاتخاذ موقف واضح وصريح حيال شراكة الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي، وقال: "يجب إبراز موقف يساهم في إخراج الديمقراطي من حضن دولة الاحتلال التركي، التعاون مع العدو لا يجلب سوى الدمار، هذه الشراكة كارثية، الآن ونتيجة هذه الشراكة يتم قصف جبال كردستان".

وتطرق حسو إلى جرائم دولة الاحتلال التركي وقال: "تركيا تمارس سياسة الإبادة بحقنا، انظروا إلى عفرين والتغيير الديمغرافي الذي يقوم به جيش الاحتلال التركي، وعملية بناء المستوطنات هناك، وسياسة الإبادة بحق أبناء باكور، القصف الذي يطال شنكال ومخمور، هذه الإبادة تتم بحق شعبنا، أين تكمن فائدة الشعب الكردي في كل هذا حتى يقوم الديمقراطي الكردستاني بالتعاون مع هذا المحتل؟، هذا التعاون غير لائق بإرادة الشعب الكردي، لذلك يجب الوقوف بوجه هذا التعاون".

'حان الوقت لمحاسبة الديمقراطي الكردستاني'

وأشار غريب حسو إلى أن مصير المتعاون مع العدو هو الزوال، والتاريخ الكردي مليء بأحداث مشابهة، وأن الديمقراطي الكردستاني يرتكب جريمة تاريخية بحق الكرد، وقال: "الديمقراطي الكردستاني وكافة الأحزاب الكردية قرأوا التاريخ ويعلمون ذلك جيداً". وأكد إن "الوقت حان لتقوم القوى والأحزاب الكردية والكردستانية بمحاسبة الديمقراطي الكردستاني الذي يلعب بمكتسبات وانجازات الشعب الكردي".

وتطرق حسو إلى الهجوم الذي طال شنكال، ونوه إلى أنه جزء من مخطط إبادة الكرد، وقال: "هذا الهجوم جزء من المخطط التركي، وهذا يدل على أنّ الحكومة العراقية لا تمتلك الإرادة وتعاني من أزمة، وانجرت الحكومة العراقية إلى المخطط التركي ضد إرادة المجتمع الايزيدي، وتم توظيفها من أجل كسر إرادة المجتمع الايزيدي".

(ك)

ANHA