غريب حسو يحذر : الاقتتال الداخلي أخطر من الهجمات التركية

وكانت الرئاسة المشتركة للهيئة القيادية في منظومة المجتمع الكردستاني قد دعت في بيان لها يوم أمس إلى الوقوف في وجه سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني التي تمهد لاقتتال داخلي عبر تطويق مناطق تمركز قوات الدفاع الشعبي التي تقاوم هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وجنوب كردستان.

وفي تعليقه على دعوة منظومة المجتمع الكردستاني، قال الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو لوكالتنا في اتصال هاتفي "نحن حركة المجتمع الديمقراطي نراقب الوضع عن كثب هناك خطر كبير نتيجة هجمات دولة الاحتلال التركي على كردستان بهدف الإبادة والقضاء على إرادة الكرد"، وأضاف "تركيا تسعى لاحتلال جنوب كردستان والقضاء على المنجزات و القيم الكردية".

وسلط حسو الضوء على المساعي التركية لافتعال اقتتال داخلي بين القوى الكردية " تركيا تسعى لزجّ الأحزاب الكردية في هذه الهجمات".

وأكد أن " ما هو أخطر من الهجمات التركية هو الاقتتال الداخلي. العدو يسعى إلى تنفيذ هذه السياسة".

وسلط حسو الضوء على الضربات الموجعة التي يتلقاه المحتلون "الدولة التركية تهزم في مجابهة الكريلا وتسعى لتخفيف الضغط عن نفسها وإخفاء هزائمها وتبحث عن شركاء لها"، وتابع " والشريك هو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني خطر كبير ولا يخدم الكرد ولا كردستان".

ودعا حسو الأحزاب والقوى الكردية ومنظمات المجتمع المدني في أجزاء كردستان وبخاصة في جنوب كردستان إلى ممارسة " ضغوط كبيرة على الديمقراطي الكردستاني لثنيها عن الشراكة في هجمات الاحتلال التركي".

وأكد أن " الديمقراطي الكردستاني يجب ألاّ يكون بجانب العدو إذا لم يكن لديه الاستعداد للوقوف في صف الكرد".

ANHA