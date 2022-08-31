غريب حسو يحض الشعب على تنظيم نفسه وفق مبادئ حرب الشعب الثورية

نظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو اجتماعاً لذوي الشهداء من المكون العربي، للحديث عن الدور الذي يقع على عاتق أسر الشهداء في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها شمال وشرق سوريا، من مخاطر وحرب خاصة وأضرارها على المجتمع.

وعقد الاجتماع في مركز حزب الاتحاد الديمقراطي بحي الكورنيش، غرب مدينة قامشلو، بحضور العشرات من ذوي الشهداء، وزينت القاعة بصور الشهداء وصور القائد أوجلان وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدث الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو، حول التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة، وقال في بداية حديثه "إن صراع القوى المهيمنة ومصالحها تبرز على ساحة الشرق الأوسط بشكل كبير وتتشعب وتتعمق أكثر في هذه المنطقة، وشعوب المنطقة تنال النصيب الأكبر في المساومة بين هذه القوى".

وتطرق حسو إلى هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا قائلاً "إلى جانب هجومها البري والجوي على مناطق الدفاع المشروع، تزيد دولة الاحتلال التركي من هجماتها الجوية على مناطق مخمور، وشنكال، وروج آفا. وكما هو معروف، فهي تسعى من خلال تهديداتها بشن هجمات جديدة إلى احتلال مناطق جديدة، لذلك تحاول الحصول على الضوء الأخضر متجهة من دولة إلى أخرى، لإبرام اتفاقات معها وعرض صفقات قذرة للحصول على الموافقة لشن حربها علينا".

كما تحدث عن سياسات الحرب الخاصة التي تتبعها تركيا وقال: "إن سياسة الجواسيس وتوسيع شبكاتهم هي إحدى أساليب الحرب الخاصة، فهم تسببوا باستشهاد أشخاص لهم أثر على حياتنا من قادة ومقاتلين ووطنيين".

مؤكداً "إن لم يقم كل شخص بمسؤولياته ستستمر هذه الهجمات وسيغدو الوطن كله في خطر".

وطالب الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي الأهالي باتخاذ مواقف حازمة أمام الخونة والعملاء وقال: "موقفنا اتجاه هؤلاء الأشخاص وهذه القوى مهم جداً، والتنظيم وتحمّل كل فرد في المجتمع مسؤوليته سيساهم في تنظيف مجتمعنا من الخونة والعملاء العاملين لصالح الاحتلال التركي".

وشدد غريب حسو على ضرورة تنظيم المجتمع وفق مبادئ حرب الشعب الثورية وقال "فلننظم أنفسنا حسب حقيقة حرب الشعب الثورية لإحباط كافة أشكال السياسات الاحتلالية والحرب الخاصة".

كما نوّه إلى سياسة العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وقال:" للقائد أوجلان النصيب الأكبر من هذه الهجمات، فالدولة الفاشية تشدد العزلة على القائد آبو ضد مقاومته المستمرة وتستعجل في تنفيذ سياساتها المتعلقة بالحرب".

واختُتم الاجتماع بفتح باب النقاش أمام الحضور، وركزوا على ضرورة تعزيز الحماية الذاتية ضد الهجمات على شمال وشرق سوريا، وضرورة الالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية ضد أي هجوم أو اعتداء.

(ك.آ/ م ح)

ANHA