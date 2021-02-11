غريب حسّو: الهجمات التركيّة على كاري استمرار للمؤامرة الدّوليّة ضدّ القائد

بالتزامن مع الذّكرى السنوية الـ 22 للمؤامرة الدولية التي طالت القائد أوجلان، نظّم مجلس ناحية الدرباسية اجتماعاً لأهالي الناحية والقرى التابعة لها، وذلك في المعلب البلدي بالناحية، كما نظّم مظاهرة شارك فيها المئات من أهالي الناحية.

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت, ثمّ تحدّث الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو, وقال في مستهلّ حديثه: "ندين هذه المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، وجميع الهجمات والمخططات التي تحصل على الشّعب هي استمرار للمؤامرة الدولية التي حيكت ضدّ القائد".

وأضاف حسو: "للمؤامرة الدولية جوانب عدة كالجانب الاقتصادي والعسكري والسياسي, وكان للدول الكبرى دورها البارز في تلك المؤامرة، وذلك من أجل مصالحها الشّخصية على حساب الشعوب المظلومة".

وبيّن حسو, أنّ هدف هذه المؤامرة هو منع انتشار فكر وفلسفة القائد, وقال: "المؤامرة تعادي جميع القيم الأخلاقية, فالقائد عمل من أجل حرية الشعوب المضطهدة والمظلومة".

ونوّه حسو إلى أنّ بعض الدول ساعدت تركيا في اعتقال القائد، وذلك لتحقق مساعي تركيا في قتل وتهجير الشّعب الكردي ومحو ثقافته ولغته.

وأكّد حسو: "أنّ الانتصارات التي حقّقها الشعب الكردي ونضاله ومقاومته المستمرّة قدّ أفشلت جميع مخطّطات أعداء الشّعب الكردي".

كما استنكر حسو هجمات الاحتلال التركيّ على منطقة كاري, وقال: "إنّ هجمات الاحتلال التركيّ على قوات الدفاع الشعبي هدفها القضاء على هذه القوات, ولكن مقاومة الكريلا اليوم في جبال كردستان أفشلت كلّ مخطّطات الاحتلال".

وطالب حسو في ختام حديثه الأحزاب الكردية بوحدة الصفّ: "لأنّه حان الوقت للانتفاض ضد الاحتلال التركيّ".

ومن ثمّ انتهى الاجتماع بترديد الشّعارات التي تنادي بحرّية القائد عبد الله أوجلان، وتندّد بالمؤامرة الدولية ضدّه.

مظاهرة

وفي سياقٍ منفصل انتفض اليوم، المئات من أهالي ناحية الدرباسية، رفضاً للحملة التي أطلقها الاحتلال التركي على قوّات الكريلا في منطقة كاري بجنوب كردستان.

المظاهرة انطلقت من أمام الملعب البلدي في الناحية، ردّد المشاركون خلالها شعارات مندّدة بالاحتلال التركي، رافعين الأعلام والرموز الكردّية.

وعند وصول المتظاهرين إلى دوّار المرأة الحرّة بالناحية، وقفوا دقيقة صمت، تحدّث بعدها الرئيس المشترك لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في الناحية، محمد تل كرمة.

استنكر محمد تل كرمة، الحملة التي أطلقها الاحتلال التركي ضدّ قوات الكريلا في منطقة كاري وقال: "يسعى الاحتلال التركي من خلال حملته للقضاء على قوات الكريلا في جبال كردستان، القوات التي تعمل وتدافع من أجل القضية الكردية، كلّ هذه الهجمات هي نفسها مرتبطة بالمؤامرة التي طالت القائد عبد الله أوجلان".

وحمّل محمد تل كرمة، حكومة إقليم كردستان مسؤولية الهجمات قائلاً: "الاحتلال التّركيّ شنّ حملة عسكريّة على منطقة كاري، وهي من ضمن أراضي جنوب كردستان، فهذا يدلّ على خيانة حكومة الإقليم".

وطالب محمد تل كرمة، جميع أبناء الشّعب الكردي بالانتفاض والخروج إلى السّاحات ودعم مقاومة ونضال قوّات الكريلا في وجه الاحتلال.

ومن ثمّ انتهت المظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة الكريلا، وتندّد بالاحتلال التركيّ.

(أح/إ)

ANHA