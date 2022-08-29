غروسي: بعثة الوكالة الذرية في طريقها إلى محطة زابرويجيا

وكتب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، في تغريدة "بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتت في طريقها إلى زابوريجيا، علينا حماية أمن أوكرانيا وأمن أكبر محطة في أوروبا"، موضحاً أن الفريق سيصل إلى الموقع "في وقت لاحق خلال الأسبوع الحالي".

وكان وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اتهم موسكو أمس بالعمل جاهدة على تحويل الصرح النووي إلى قاعدة تهدد قارة أوروبا بأكملها، محذراً من كارثة شبيهة بما حصل في شيرنوبل عام 1986.

فيما نفت روسيا مراراً تلك الاتهامات، مؤكدة أن القوات الأوكرانية تتعمد قصف المحطة، بهدف تحمليها المسؤولية واستفزاز قواتها في الموقع.

يشار إلى أن محيط المجمع النووي شهد خلال الأيام الماضية، عدة ضربات وعمليات قصف، وقد أدت الضربات يوم الخميس الماضي، إلى اندلاع حرائق في أفران بمحطة قريبة تعمل بالفحم، ما تسبب بفصل المحطة عن شبكة الكهرباء لبعض الوقت.

وتخضع زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، منذ أوائل آذار/ مارس، لسيطرة القوات الروسية، فيما يواصل بعض الموظفين الأوكرانيين تشغيلها.

وكانت موسكو رفضت سابقاً دعوات أممية وأوكرانية على السواء إلى سحب كافة الأسلحة من الموقع المذكور، مؤكدة أن سلاحها للحراسة فقط وألا أسلحة ثقيلة موجودة في المحطة الضخمة.

(ل د)