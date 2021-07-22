غرق طفل في نهر الفرات وعمليات مستمرة للعثور على جثته

ووفق ما نقلته مراسلتنا، فأن الطفل يامن ماجد الافي 15 عاماً، غرق يوم أمس الأربعاء في مياه نهر الفرات، في منطقة حوايج ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

المراسلة أشارت إن الأهالي حاولوا إخراج جثة الطفل، إلا أن طبيعة سرير النهر الوعرة حالت دون ذلك، مما استدعى تدخل الغواصين في فريق الدفاع المدني، واستمرار عمليات البحث عنه لانتشاله، منذ يوم أمس الأربعاء.

وفي 10 تموز الجاري فقد الطفل حمادي صلاح الحسن حياته غرقاً في نهر الفرات أيضاً بمنطقة حمار العلي التابعة لريف دير الزور الغربي، وتم انتشال جثته من قبل فريق الدفاع المدني.

( ف ع/سـ)

ANHA