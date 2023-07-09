غرق شخص وفُقد أثر 10 آخرين أثناء محاولة الهجرة إلى إيطاليا

قال مسؤول قضائي تونسي، الأحد، إن ما لا يقل عن 10 مهاجرين تونسيين فُقدوا، وتوفي آخر في غرق قارب، قبالة سواحل البلاد بعد أن تعطل، حينما كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وأضاف المتحدث باسم محكمة صفاقس، فوزي المصمودي، لرويترز أن قوات خفر السواحل أنقذت 11 مهاجراً كانوا على متن المركب نفسه الذي انطلق من شواطئ جرجيس جنوب البلاد.

وفي حزيران/يونيو الماضي، قال المصمودي إن ما لا يقل عن 12 مهاجراً أفريقياً فُقدوا وتوفي ثلاثة، بعد غرق ثلاثة قوارب قبالة تونس، أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، وسط ارتفاع حاد في إبحار قوارب المهاجرين من تونس.

وأضاف إن خفر السواحل أنقذ 152 آخرين، قبالة سواحل مدينة صفاقس في الجنوب التونسي.

وأفاد خبراء من المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأن عدد المهاجرين الذين غرقوا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر هذا العام ناهز 2000.

(س ع)