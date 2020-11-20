غرق مدينة الإسكندرية ووفاة طفلين والبحث عن آخرين تحت الأنقاض

وقال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، إن الاسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي شهدت أمطارًا غزيرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ووصلت الأمطار الغزيرة إلى حد السيول، مصحوبة برياح جنوبية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

وأضاف في تصريحات صحفية له، أن الأمطار الغزيرة المتواصلة التي لم تتوقف منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر، أغرقت بعض شوارع الإسكندرية.

وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، على استمرار أعمال سحب المياه والتجمعات الناتجة عن هطول كميات أمطار غزيرة صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الشركة دفعت بكامل معداتها المجهزة للتعامل مع الأمطار من بدالات وسيارات وطلمبات محمول، في كافة أنحاء مناطق التجمعات.

وانهار عقار الجمرك الذي أسفر عن مصرع طفلين شقيقين، طفل عمره 7 أعوام، وآخر 6 أعوام، وإحالة مصابين إلى المستشفى مع البحث عن 2 آخرين تحت الأنقاض.

وتواصل قوات الحماية المدنية والجهات المعنية جهودها لإنقاذ أربعة مواطنين محتجزين عقب سقوط سقف الدور الثالث والأخير بعقار في نطاق حي الجمرك بالإسكندرية حتى سقف الدور الأرضي.

ونظرًا لاستمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع في جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية، ناشدت محافظة الإسكندرية بالمواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة.

(أ ع)