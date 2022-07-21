غرفة تجارة ديالى تدعو الى الامتناع عن استيراد البضائع التركية

أثار هجوم دولة الاحتلال التركي على منطقة سياحية في زاخو والذي راح ضحيتها أكثر من 30 شخصاً بين جريح وقتيل، ردود فعل عراقية غاضبة. وحده الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) غرد خارج السرب العراقي والكردي وأطلق تصريحات تشرعن المجزرة التركية.

وقال عضو غرفة تجارة ديالى موسى التميمي في تصريح لوكالة المعلومة العراقية، إن "غرفة تجارة ديالى أصدرت تعميماً إلى كافة التجار بالامتناع عن استيراد البضائع التركية بكافة أنواعها، بالإضافة إلى دعوة شركات السياحة إلى عدم الترويج للسفر إلى انقرة وغيرها من المدن التركية".

وأضاف التميمي إن" الوطن أغلى من المصالح ومقاطعة بضائع تركيا لمدة شهر ستؤدي إلى خسائر فادحة لها، وهو رد على ما تقترفه قواتها من مجازر في إقليم كردستان العراق، وكان آخرها سقوط أكثر من 30 شهيداً وجريحاً في عدوان سافر في منطقة زاخو يوم أمس".

وأشار إلى أن" الغرفة ستكون مع الجماهير في دعم أي قرارات تسهم في مواجهة العدوان التركي".

وأثارت مجزرة زاخو موجة غضب شعبي في العراق، وسط مطالبات بإلغاء التبادل التجاري مع أنقرة وطرد السفير من بغداد".

وفي السياق، انطلقت تظاهرة كبيرة، اليوم الخميس، أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة بغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقالت الوكالة إنَّ "تظاهرة كبيرة غاضبة انطلقت صباح اليوم أمام مبنى السفارة التركية في منطقة الوزيرية بالعاصمة بغداد".

وأضافت الوكالة إن "المتظاهرين عبَّروا عن غضبهم وتنديدهم بالاعتداءات التركية التي استهدفت المدنيين الأبرياء في زاخو"، مشيراً إلى أن "المتظاهرين طالبوا بردّ كبير، كون الاعتداء مؤلماً".

وبيّنت الوكالة أن "المتظاهرين طالبوا أيضاً بإغلاق السفارة التركية ومقاطعة البضائع التركية، وتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي".

(م ش)