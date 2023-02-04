غرفة مهندسي مقاطعة قامشلو تعقد مؤتمرها الأول وتنتخب مجلسها

وعقد المؤتمر بمشاركة 73 مهندس/ة من كافة الاختصاصات الهندسية عدا الهندسة الزراعية، يمثلون غرفة مهندسي قامشلو وديرك وعامودا، ، وذلك في قاعة عفرين في مدينة قامشلو.

وبدأت أعمال المؤتمر، بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً وإكراماً، لأرواح الشهداء، ثم كشف برامج المؤتمر والذي تضمن، شرح الوضع السياسي العالمي والإقليمي، قراءة التقرير التنظيمي والمالي للغرفة، ومناقشة النظام الداخلي، وانتخاب مجلس غرفة مهندسي مقاطعة قامشلو، وانتخاب مجلس شعب المكاتب.

ولشرح الوضع السياسي العالمي والإقليمي، ألقى الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، غريب حسو كلمة، بارك فيها انعقاد المؤتمر وشدد على أهمية انعقاده في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا في ظل الاتفاقيات المعادية التي تستهدف إدارتها، واستمرار هجمات دولة الاحتلال التركي المستهدفة لكافة مكونات المنطقة ومكتسباتهم.

كما تطرق حسو إلى الدور الحيوي الذي تلعبه مهنة الهندسة في الحياة وأضاف: "هدف المؤتمر هو تنظيم وإعادة النظر في عمل غرفة مهندسي المقاطعة، وذلك بهدف تطوير العمل الخدمي والهندسي في المجتمع، للعب دورها في تطوير البيئة والمجتمع، والمرحلة التي تمر بها المنطقة، تلزم وتفرض على كافة شرائح المجتمع تنظيم نفسها، بسبب زيادة وتيرة الحرب العالمية الثالثة، وحدة تأثيرها على العالم وشعوب المنطقة، والمسبب في ذلك هو النظام الرأسمالي، وهي تعكس فشل النظام العالمي الحاكم في حل مشاكل الشعوب ووضع حد للويلات التي نتجت بسبب سياساته من إهمال الشعوب والديمقراطية، وما يحدث في المنطقة صورة مصغرة، حيث أن هذه الأنظمة وصلت لدرجة أنها لا تحترم مواثيقها، وقوانينها وقراراتها كالقرار 2254 الدولي الخاص بسوريا"

بعد شرح الوضع السياسي، أغلق المؤتمر أمام الإعلام، لتستمر أعماله بقراءة التقرير التنظيمي والمالي للغرفة.

وتطرق الحاضرون/ات بعد ذلك، لمناقشة النظام الداخلي لغرفة مهندسي المقاطعة، والذي يتكون من /17/ مادة، والتي توضح أهداف الغرفة، وشروط العضوية وواجبات وحقوق العضو/ة، والآلية التنظيمية داخل الغرفة ووضع المتقاعدين والأحكام العامة.

وجرى في نهاية المؤتمر انتخاب أعضاء مجلس الغرفة وهم المهندسون : "عباس مراد و هيلين حسن ونوروز عيسى وسليفا حسين ورياض رميض وعبدالرزاق حمي وسعيد حسن و سارة حكيم و أفين علي و رمضان حسن وصلاح الدين محمد.

ولشعبة المكاتب الخاصة انتخب كل من " كيم حسين- مروان حسن- سحر أحمد- ريواس عيسى- فرهاد داودد- حسين خلف- أحمد اسماعيل".

(خ ع/سـ)

ANHA