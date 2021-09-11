غرفة المهندسين بالرقة تعقد مؤتمرها السنوي الثالث وتنتخب إدارة جديدة

وشارك في المؤتمر الذي عُقد في مطعم الأرض السعيدة في طرف الرقة الغربي مهندسو ومهندسات مدينة الرقة وريفها وأعضاء من المؤسسات المدنية في الرقة وأعضاء من مجلس سوريا الديمقراطية وحزب سوريا المستقبل والمجلس التشريعي في الرقة وأعضاء من بلدية الشعب في مدينة الرقة.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة نائبة رئيس مجلس الرقة لحزب سوريا المستقبل زليخة عبدي قيمت من خلالها الوضع السياسي في المنطقة.

وأكدت زليخة عبدي "إن الدول الخارجية المتصارعة على النفوذ هي التي تطيل أمد الأزمة السورية لتحقيق مصالحها الشخصية، روسيا وإيران وتركيا وإسرائيل أيضاً كل هذه الدول تتدخل في سوريا وفق مصالحها".

ومن ثم قرأت الرئيسة المشتركة لغرفة المهندسين أيات الخشاب التقرير المالي والسنوي الذي تضمن الأعمال التي قامت بها غرفة المهندسين بالرقة.

وفُتح بعدها باب الترشح أمام المهندسين ورشح 18مهندساً ومهندسة أنفسهم لإدارة غرفة المهندسين في الرقة وريفها وبعد فرز الأصوات عبر صناديق الاقتراع تم انتخاب 7أعضاء لإدارة غرفة المهندسين بالرقة وريفها.

واختتم المؤتمر بأداء الأعضاء الذين تم انتخابهم لإدارة غرفة المهندسين في الرقة القسم على العمل وفق مبادئ الأمة الديمقراطية والعمل لمصلحة أهالي الرقة بكل جد.

(خ ج/ك)

ANHA