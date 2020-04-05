غرامات مالية قد تُفرض على المخالفين لحظر التجوال في كوباني

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد بدأت بتطبيق الحظر في الـ 23 من آذار الفائت لدرء ظهور فيروس كورونا.

ولوحظ في مقاطعة كوباني خلال الأيام القليلة الفائتة عدم التزام تام بحظر التجوال.

وقال الإداري في قوى الأمن الداخلي في المقاطعة كاوا حمو "قررنا تطبيق قرار حظر التجوال على ثلاثة مراحل؛ في المرحلة الأولى كنا فقط ننبه الأهالي وكان هناك التزام كبير، ثم قمنا في المرحلة الثانية بأخذ تعهد من كل من يخالف الحظر بعدم الخروج مرة ثانية".

وأضاف "المرحلة الثالثة لم تدخل حيز التنفيذ بعد، وهي تغريم المخالفين لقرار الحظر بمبالغ مادية، وقد أصدرت الإدارة الذاتية قرارا بهذا الصدد لكن تنفيذه على الأرض لم يتم بعد".

وتابع حمو "تطبيق القرار قيد الدراسة حاليا، ومن المحتمل تطبيقه فور تمديد فترة حظر التجوال، وذلك في مسعى للحد من الخروقات".

وأشار حمو إلى "بروز عدم التزام ملحوظ لدى الأهالي بقرار حظر التجوال"، مشددا على ضرورة تطبيقه من قبل الجميع لتلافي الخطر الذي يواجه المجتمع.

وناشد حمو الأهالي الالتزام بالمنازل، وعدم خرق القرارات الصادرة بهذا الخصوص نظرا لأن خطر الوباء المنتشر في العالم كبير.

(كروب/ج)

ANHA