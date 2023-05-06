غليان وغضب الشارع مستمر لإنهاء العزلة على القائد عبد الله أوجلان

تستمر العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان منذ أكثر من عامين، وكانت لجنة مناهضة التعذيب (CPT) كشفت في شهر أيلول عام 2022 أنها زارت إمرالي، لكنها لم تكشف ـ على الرغم من كل المطالبات ـ عمّا إذا كان وفدها قد التقى القائد عبد الله أوجلان أم لا.

هذا الصمت والسياسات التعسفية بحق السجناء وبحق القائد عبد الله اوجلان في سجن إمرالي، وكذلك عدم تقديم السلطات التركية أي توضيح عما يدور في إمرالي، وحيال العزلة المفروضة، يغضب الشرائح المجتمعية من مختلف الشعوب، وفي مقدمتها شعب شمال وشرق سوريا المؤمن بفكر القائد عبد الله أوجلان.

المواطنة نسرين شينو، من ناحية الدرباسية، أشارت إلى مخاوف السلطات التركية والمتآمرين معها، وقالت: "انتشر فكر القائد بين جميع شرائح المجتمع؛ لأنه الحل لجميع القضايا العالقة والمشاكل في الشرق الأوسط؛ لذا تتخوف الدول المهيمنة من هذا الفكر".

مؤكدة أن نساء شمال وشرق سوريا وجدنَ حريتهن من خلال أطروحات القائد عبد الله أوجلان ولن يتوقفن عن النضال حتى تحقيق حريته الجسدية.

ورأى وجيه عشيرة الملحم بمقاطعة الحسكة، ميزر السلطان، أن "العزلة المفروضة على القائد جريمة بحقه والإنسانية جمعاء وهي مخالفة لأبسط قوانين العدالة الاجتماعية".

وأضاف "تتعمد دولة الاحتلال التركي تشديد العزلة عليه لمنع وصول أفكاره إلى الشعوب التي تنتهج فلسفته، فقضية القائد من القضايا الإنسانية الكبرى للشعوب، ومن حق أي معتقل التواصل مع محاميه وذويه".

محملاً لجنة مناهضة التعذيب CPT والمنظمات التي تدعي الإنسانية، مسؤولية جرائم دولة الاحتلال التركي بحق السجناء في سجونها.

فيما أدانت المواطنة من أهالي ناحية الدرباسية سهام علي، العزلة المفروضة على القائد، مؤكدة على رفع وتيرة النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد: "سنعتصم في الساحات حتى يتم الكشف عن وضع القائد وضمانة حريته الجسدية".

(كروب/ م ح)

ANHA