غدًا.. يعقد الكونفرانس الخامس لأكاديميات المجتمع الديمقراطي

تعدّ أكاديميات المجتمع الديمقراطي التي افتتحت في مناطق شمال وشرق سوريا بشكلٍ تدريجي منذ 6 نيسان 2013، من أهم المؤسسات الفكرية والاجتماعية في المنطقة، ويتمكن عبرها أبناء المنطقة من تطوير الفعاليات والأنشطة التنويرية وفق مبادئ المجتمع الديمقراطي.

وكانت أكاديمية نوري ديرسمي في بلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو، أول أكاديمية افتتحت في مناطق شمال وشرق سوريا، ثم افتتحت الأكاديميات بشكل تدريجي، إلى أن بلغ عددها 21 أكاديمية في كافة مناطق شمال وشرق سوريا.

الإداري في مركز البحوث والعلوم الاجتماعية في أكاديميات المجتمع الديمقراطي، إبراهيم أسعد، أشار إلى أنهم الآن بصدد عقد الكونفرانس الخامس للأكاديميات.

وقال: "خلال الكونفرانس سيتم تقييم أبرز الأعمال التي قامت بها أكاديميات المجتمع الديمقراطي خلال عامين، ومناقشة النظام الداخلي وإجراء التعديلات اللازمة بما يتناسب والمرحلة الراهنة".

ونوه إبراهيم أسعد إلى أن الكونفرانس الخامس سيُعقد تحت شعار "بالفلسفة والعلم الحر نحو بناء الأمة الديمقراطية"، في ناحية عامودا في إقليم الجزيرة، بحضور 90 مندوبًا من كافة أكاديميات المجتمع الديمقراطي.

(أ ب)

ANHA