غداً يتم نقل جثمان عضو ممثلية KNK في باشور إلى باكور كردستان

بعد استكمال الإجراءات القانونية، من المنتظر أن يتم تشييع جثمان العضو والممثل عن المؤتمر القومي الكردستاني في باشور كردستان دنيز جودت بولبون الذي اغتيل نتيجة هجوم مسلح يوم 18 أيلول/سبتمبر الجاري على مقر ممثلية المؤتمر القومي الكردستاني في هولير.

وسيقيم المؤتمر القومي الكردستاني (KNK) بحسب ما نشرته وكالة روج نيوز، غداً في مكتبه في هولير عند الساعة الثامنة صباحاً مراسم تشييع الشهيد دنيز بولبون. وسيتم نقل جثمان الشهيد دنيز مع عائلته إلى باكور كردستان ودفنه هناك. وسيكون النائبان عن حزب الخضر اليساري، سمية بوز ووزير بارلاك، مع العائلة أيضاً.

حيث سيتم دفن جثمان الشهيد دنيز في قرية ديليز التابعة لناحية كفري في جولميرغ بمراسم مهيبة.

وبعد ظهر يوم 18 أيلول الجاري، وقع هجوم مسلح على مقر ممثلية المؤتمر القومي الكردستاني في باشور كردستان. ونتيجة الهجوم المسلح، استشهد دنيز جودت بولبون، عضو وممثل المؤتمر القومي الكردستاني. ولم يتم حتى الآن الكشف عن قاتل الشهيد دنيز والقبض عليه.

(سـ)