ضمن فعاليات حملة "حان وقت الحرية" تستعد حركة مزبوتاميا للثقافة والفن لإقامة الشهر الثقافي في مدينتي الحسكة وقامشلو وناحيتي الدرباسية وديرك في إقليم الجزيرة، وذلك تحت شعار" بثقافة وفن الأمة الديمقراطية سندحر الاحتلال ونضمن النصر".

وتنطلق فعاليات الشهر الثقافي ابتداءً من التاسع من الشهر الجاري في مدينة قامشلو، حيث من المقرر أن تستمر ثلاثة أيام على التوالي في كل مدينة.

ويتضمن برنامج الفعاليات في مدينة قامشلو؛ في اليوم الأول الموافق لـ 9 تموز/يوليو الجاري تنظيم مهرجان للغناء والدبكة الفلكلورية وذلك في ملعب هيثم كجو شرق مركز مدينة قامشلو، وفي اليوم الثاني والثالث تقديم عرض مسرحي وفلم سينمائي وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن، في تمام الساعة الـ 07:00 مساءً".

أما في مدينة الحسكة فيتضمن برنامج الفعاليات؛ في اليوم الأول الموافق لـ 12 تموز/يوليو تنظم مهرجان للغناء والدبكة الفلكلورية وذلك في حديقة الشهيد كاوا، وفي اليوم الثاني والثالث تقديم عرض مسرحي وفلم سينمائي وذلك في مركز خابور للثقافة والفن، في تمام الساعة الـ07:00 مساءً".

وبحسب اللجنة التحضيرية للشهر الثقافي فإن برنامج الفعاليات سيتوقف مؤقتاً من الـ15 ولغاية 20 من الشهر الجاري، وذلك نظراً لتزامنه مع الذكرى التاسعة لثورة 19 تموز والتي انطلقت شرارتها الأولى من كوباني.

وتستانف فعاليات الشهر الثقافي في الـ 21 بمدينة ديرك، حيث سيكون البرنامج كالتالي" في اليوم الأول الموافق لـ 21 تموز/يوليو تنظم مهرجان للغناء والدبكة الفلكلورية في مركز حركة الشبيبة الثورية، وفي اليوم الثاني والثالث تقديم عرض مسرحي وفلم سينمائي وذلك في مركز دجلة للثقافة والفن، في تمام الساعة الـ 07:00 مساءً".

أما في ناحية الدرباسية فسيكون برنامج الفعاليات كالتالي" في اليوم الأول الموافق لـ 24تموز/يوليو تنظيم مهرجان الغناء والدبكة الفلكلورية في حديقة الشهيدة زفين، وفي اليوم الثاني والثالث تقديم عرض مسرحي وفلم سينمائي وذلك في مركز درباسية للثقافة والفن، في تمام الساعة الـ 07:00 مساءً".

عضو اللجنة التحضيرية لحملة الشهر الثقافي، بيكس داري، قال إن حركة ميزبوتاميا للثقافة والفن ستنظم فعاليات مختلفة في كل من الشهباء و الفرات والرقة والطبقة وإقليم الجزيرة، بمناسبة حلول الذكرى السنوية لثورة الـ 19 تموز، تبدأ من يوم 16 تموز ولغاية 19 تموز".

وأضاف داري: "بالتنسيق مع إداري المدن سننظم فعاليات ثقافية وفنية مختلفة في الأحياء والأماكن العامة للمدن المستهدفة، وذلك بهدف إحياء ثقافتنا وفننا الفلكلوري بين شعبنا مرة أخرى".

وبحسب اللجنة التحضيرية للشهر الثقافي، فإنه من المقرر أن تستمر هذه الحملة لعدة أشهر على مستوى شمال وشرق سوريا.

(س أ/ آ)

ANHA