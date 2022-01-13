غداً.. خط مياه جديد يدخل الخدمة في ريف دير الزور الشرقي

يأتي ذلك ضمن مشاريع بلدية الشعب في هجين ولجنة الخدمات في المنطقة الشرقية لعام 2022.

ويغذي الخط الجديد في محطة مياه الحوامة 22 ألف نسمة في عدة أحياء منها الريانة والصلاح باتجاه الساحة وقرية البحرة وحي الجماد والسلطان والأحبش في ريف دير الزور الشرقي.

هذا وبدأت الورش الفنية المختصة العمل على استبدال الخط في الـ 10 من كانون الثاني الجاري، فيما من المقرر أن ينتهي العمل ويدخل الخط الخدمة في الـ 14 من الشهر نفسه.

يشار أنه كان هناك خط سابق بقطر 10 إنش يغذي المناطق التابعة لمحطة مياه الحوامة باتجاه قرية البحرة والصلاح الشرقي، وتعرضت لأضرار كبيرة جراء المعارك التي دارت في المنطقة أثناء احتلالها من قبل مرتزقة داعش.

الأمر الذي زاد من معاناة الأهالي في ظل قطع دولة الاحتلال التركي لمياه نهر الفرات عن شمال وشرق سوريا وازدياد نسبة التلوث، لتقوم بعدها لجنة الخدمات باستبدال الخط السابق بخط جديد بقطر 10 إنش أيضاً من نوع بلاستك، ليخدم المنطقة.

والجدير ذكره أن هناك مشاريع أخرى لإنشاء 5 محطات مياه في قرى تابعة لريف دير الزور الشرقي وإعادة تأهيل ثلاث محطات مياه أخرى خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار المشاريع الخدمية لعام 2022.

(ف ع/ س ر)

ANHA