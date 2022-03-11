غداً... جلسة مشاورات في السليمانية حول وضع المرأة في جميع أنحاء كردستان

في إطار سلسلة من الفعاليات التي تنظمها المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تعقد لجنة المرأة في المؤتمر القومي الكردستاني (KNK) والاتحاد النسائي الكردستاني غداً مشاورات "إنهاء الإبادة ضد النساء" في قاعة توار في مدينة السليمانية في باشور كردستان، حيث من المتوقع أن يحضر المشاورات نساء من كردستان عامة.

وتبدأ ورشة العمل في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وستستمر حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، وبحسب اللجنة التحضيرية للمشاورات، ستتحدث في البداية الرئيسة المشتركة للمؤتمر القومي الكردستاني، زينب مرادي، وسكرتيرة اتحاد نساء كردستان، كافيه سليمان.

ومن المفترض عقد جلستين للمشاورات، ستتناول الجلسة الأولى موضوعات "العنف واعتقال المرأة بسبب السلطة السياسية، ودور القانون والثقافة على هوية المرأة، ووضع المرأة تحت الضغط السياسي".

كما ستعرض الجلسة الثانية "وضع المرأة في سلطة الاحتلال ، وضع المرأة الأيزيدية في الواقع الحالي".

ومن المتوقع مشاركة نشطاء من جميع أنحاء كردستان جلسة المشاورات.

(آ)

ANHA