غداً جلسة النطق بالحكم في جريمة اغتيال الحريري

ومن المقرر أن يدلي سعد الحريري، بعد نطق المحكمة الخاصة بلبنان بالحكم، غداً الثلاثاء، ببيان صحفي يتناول فيه الحكم الصادر.

ويترقب اللبنانيون صدور قرار المحكمة الخاصة بلبنان الثلاثاء، في قضية اغتيال رفيق الحريري ورفاقه، وذلك بعد أن تأجلت الجلسة بسبب انفجار مرفأ بيروت، إلى الثامن عشر من أغسطس الجاري.

ويحاكم في القضية 4 رجال متهمين بتدبير التفجير، الذي أودى في العام 2005 بحياة رفيق الحريري و21 آخرين.

المتهمون الذين يحاكمون غيابياً هم: سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وأسد حسن صبرا، وحسين حسن عنيسي، وينتمون لجماعة حزب الله اللبنانية، الذي ينفي تورطه في اغتيال الحريري ورفاقه.

)ي ح)