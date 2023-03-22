غداً هو أول أيام رمضان في دول الشرق الأوسط

نقلت وكالة تابعة لحكومة دمشق عن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف أن غداً هو أول أيام شهر رمضان بعد تعذّر رؤية الهلال.

وقالت المحكمة العليا في السعودية ووكالة الأنباء الإماراتية أن اليوم 22 آذار 2023 هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان والخميس هو أول أيام شهر رمضان.

وبدوره، أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين في بيان بثّه تلفزيون فلسطين الرسمي أنه "تعذر رؤية هلال شهر رمضان في الأراضي الفلسطينية مساء الثلاثاء"، مشيرا إلى أن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، والخميس هو أول أيام شهر رمضان.

وفي العراق، أعلن الوقف السني أن الخميس أول أيام شهر رمضان، مع تعذر رؤية الهلال.

كما أعلن كل من لبنان والسودان ومصر وإيران وليبيا وتونس أن الخميس أول أيام شهر رمضان.

(م ش)