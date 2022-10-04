تقام فعاليات مهرجان "آرين جدائل السلام" المسرحي بدورته الثانية، والذي يحمل شعار "هنا من الأمل ما يجب أن يعرض" على خشبة مسرح باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني، بتقديم 9 عروض مسرحية.

بعد تقديم النصوص للجنة الثقافة في إقليم الفرات أعلنت هيئة الثقافة عن قبولها للأعمال التي ستشارك في تقديم العروض بالمهرجان، حيث ستقدم في اليوم الأول مسرحية "شجرة الحياة" يقدمها أعضاء فرقة مسرح مركز باقي خدو للثقافة الفن، وفي اليوم الثاني مسرحية "الصهيل" التي يقدمها أعضاء فرقة مسرح مركز الثقافة والفن بمدينة الرقة، تليها فرقة مسرح مركز باقي خدو للثقافة والفن التي تقدم مسرحيتها "التحقيق الأخير" في يومها الثالث من المهرجان.

أما مسرحية "الدراويش" فتقدمها فرقة مسرح مركز الثقافة والفن بمدينة منبج في اليوم الرابع من المهرجان، وبدورها تقدم فرقة مسرح مركز الثقافة والفن بمدينة عفرين عرضها المسرحي الذي يحمل عنوان "المحاكمة" في اليوم الخامس، في حين يقدم أعضاء فرقة مسرح مركز الثقافة والفن بمدينة الرقة عرضهم الثاني الذي يحمل "الراكبون إلى البحر" في اليوم السادس، ليأتي لدور من جديد على أعضاء فرقة مسرح مركز باقي خدو للثقافة والفن عرضهم الثالث الذي يحمل عنوان "فرسان الطيور"، ليكمل مركز الثقافة والفن بمدينة حلب سلسلة العروض المسرحية من خلال مسرحيتهم "كونتير"، ليختتم المهرجان بمسرحية "عفواً مم وزين" التي يقدمها مركز الثقافة والفن بمدينة عفرين.

وقالت العضوة في إدارة لجنة المهرجان رودين يوسف إن "ما يميز مهرجاننا هذا العام أنه سيستمر لمدة 10 أيام، بعدما كان 8 أيام، وأن الأعمال المشاركة اختيرت بدقة من قبل أعضاء مختصين في مجال المسرح بمناطق شمال وشرق سوريا، حيث تم تقييم النصوص المقدمة من قبل هذه لجنة التي كانت توجد في كل منطقة عضو منها".

وأضافت: "ما أعاق عملنا هذا العام هو الهجمات التي تتعرض لها المنطقة وحالة الطوارئ المعلنة في المنطقة، ولكن في العام القادم سنوسع من مجال مهرجاننا وسنقبل السيناريوهات المسرحية من خارج مناطق شمال وشرق سوريا".

في حين سيتم تكريم الفرق المشاركة في الـ 14 من الشهر الحالي من قبل هيئة الثقافة في إقليم الفرات، وذلك في اليوم العاشر من المهرجان وبعد الانتهاء من تقديم العروض المسرحية الـ 9.

يذكر أن مهرجان "آرين جدائل السلام" انطلق العام الماضي بدورته الأولى، ويصادف انطلاقته الـ 5 من شهر تشرين الأول في ذكرى استشهاد المناضلة آرين ميركان الاسم الحقيقي “دلارا كينج” التي استشهدت في عملية فدائية دفاعاً عن مدينة كوباني عام 2014، عندما هاجم داعش بدعم من دولة الاحتلال التركي مدينة كوباني.

(ن ك/د)

ANHA