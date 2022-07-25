غداً الثلاثاء.. جلسة ثانية لمناقشة الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، سكفان يونس، اليوم الاثنين، إنه "من المقرر أن تعقد لجنة الأمن والدفاع النيابية مع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، اليوم، اجتماعاً لمناقشة حادث قصف قرية برخ بقضاء زاخو في 20 تموز الجاري"، مبيناً أن "اللجنة ستقوم بإعداد تقرير مشترك يتم تقديمه لمجلس النواب ومناقشته في الجلسة النيابية المقبلة المزمع عقدها غداً الثلاثاء"، وفق ما نقلته وكالة روج نيوز.

وأضاف يونس أن "التقرير سيتطرق إلى مناقشة اقتراحات لمنع تكرار عمليات القصف، ومنها اقتراح حشد عناصر حرس الحدود في المناطق الحدودية مع تركيا، وتعويض الشهداء والمتضررين من عمليات القصف التركي خلال الثلاث سنوات الماضية".

(د ع)