غداً الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

أُجريت الانتخابات البرلمانية والرئاسية في باكور كردستان (شمال كردستان) وتركيا في 14 أيار الجاري، وتنافس فيها (الجولة الأولى) مرشح تحالف الشعب كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف الجمهور؛ رجب طيب أردوغان ومرشح تحالف الأجداد (آتا) سنان أوغان، فيما انسحب رئيس حزب البلد، محرم إنجه قبل 3 أيامَ فقط من الانتخابات (11 أيار).

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية (YSK)، خلال بيانٍ لها، النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات الرئاسية في 19 أيار الجاري، وحسب هذه النتائج؛ فقد حقق رجب طيب أردوغان نسبة 49,24 بالمائة وكمال كليجدار أوغلو نسبة 45,07 بالمائة وسنان أوغان 5,28 بالمائة.

وبهذا لم يتمكن أي مرشح رئاسي من الفوز في الانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى، حيث لم يحقق أي منهم نسبة (50+1 بالمائة) من الأصوات، وتقرر إجراء جولةٍ انتخابية ثانية.

وحسب برنامج الهيئة العليا للانتخابات التركية، تُجرى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية يوم غد الأحد (28 أيار)، ويتنافس فيها المرشحان اللذان حققا أكبر نسبة من الأصوات في الجولة الأولى، أي أردوغان وكليجدار أوغلو.

هذا ولا تُؤخذ نسبة (50+1 بالمائة) في الجولة الثانية بعين الاعتبار، بل يفوز في الانتخابات المرشح الذي يحصد أكبر نسبة من الأصوات.

(ر)

ANHA