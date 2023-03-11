غداً الأحد 12 آذار مقاعد مدارس حيّي الشيخ مقصود والأشرفية تستقبل طلابها

بعد كارثة الزلزال الذي ضرب باكور وتركيا وتأثرت به مناطق عدة في سوريا، تم إيقاف الدوام في مدارس حيّي الشيخ مقصود والأشرفية؛ بسبب تضررها ولما كانت تشكله من خطورة على حياة الطلاب.

الإدارية في لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي، فاطمة كوشان، عن واقع المدارس والتعليم عقب الزلزال، قالت لوكالتنا "يوجد في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية 13 مدرسة و4 روضات، تضرر بعضها بشكل كلي، والبعض الآخر بشكل جزئي".

وأضافت: "تمّت متابعة وضع أبنية هذه المدارس وتقييمها من قبل لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي، بالتنسيق مع المكتب الفني لبلدية الشعب في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، الأسبوع الماضي، ورُمّم منها 12 مدرسة وروضة واحدة، فيما تم التأكد من سلامة روضتين، وخروج الرابعة عن الخدمة؛ بسبب الضرر الكبير الذي لاقته".

وكشفت عن موعد عودة الطلبة لمقاعدهم الدراسية، وكذلك عودة الروضات "بدأنا بالترميم منذ 6 آذار، وعلى هذا الأساس سيبدأ الدوام الفعلي للطلاب يوم غدٍ الأحد 12 آذار، وكذلك الروضات ستستقبل الأطفال بالتاريخ نفسه".

ويشهد حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، حصار خانقا من قبل قوات حكومة دمشق، مما دفع لترميم المدارس والروضات يدويا، من قبل بلدية الشعب لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، ولجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي.

(ل م)

ANHA