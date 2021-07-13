غبار الطريق يهدد محاصيلهم...مزارعون من ريف الرقة الشمالي يطالبون بحل مشكلتهم

عادةً ما تتأثر المزروعات بأنواع مختلفة من الآفات الزراعية، بالإضافة إلى أن النباتات تجمع الغبار والتي تسبب بوباء العنكبوت، الذي يتسبب بتأخر نمو هذه النباتات وقلة إنتاجها.

واشتكى فلاحون من ناحية حزيمة من الطريق العام حزيمة – تل السمن، من الأتربة التي تثيرها السيارات التي تمر على الطريق العام.

وبحسب الفلاحين أن هذه الأتربة تسبب تلف مزروعاتهم من القطن والخضار، وتسبب التربة التي تتجمع في النباتات بعض الآفات الزراعية "العنكبوت" والتي يصعب علاجها بالمبيدات، سوى أنها تذهب بغسل النباتات وهذا الأمر الذي لن يتم بسبب ديمومة مشكلة الطريق العام وعدم إيجاد حلول لها على الرغم من شكاويهم المتكررة.

الفلاح أحمد الكدرو أشار أن أراضيهم تضررت على طول الطريق، وأضاف أن الدونم الواحد من أراضيهم كلفهم أكثر من 700 ألف ليرة سوريا ويواجه محصولهم خطر الفشل، بالإضافة لذلك تضرر أطفالهم والعاملين في الأراضي نتيجة الغبار.

أحمد الكدرو حسب ما قاله أنهم قدموا عدة طلبات لتزفيت الطريق العام الذي تسبب بتأخر نمو للأراضِ الزراعية الواقعة شرقيه.

ومن جهته أكد رئيس جمعية مرج الذيبات محمد الفارس: أن هذه المشكلة يعاني منها الفلاحون منذ أكثر من سنتين، وطالب رئيس الجمعية الجهات المعنية النظر في هذه المشكلة.

وبدورها أوضحت الرئيسة المشتركة للجنة الإدارة المحلية والبلديات في مجلس الرقة المدني شيرين علي أن "هذا الطريق مأخوذ بعين الاعتبار، والحل لهذه المشكلة هو تعبيد الطريق بمادة "بيتومين" نظامية وحسب المواصفات.

(سـ)

ANHA