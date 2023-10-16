غارة إسرائيلية على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة

يأتي ذلك فيما يحتشد مئات الرعايا الأجانب من مختلف الجنسيات وكذلك الفلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة على أمل السماح لهم بالعبور إلى الجانب المصري.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن واشنطن تأمل في إمكانية فتح المعبر لبضع ساعاتٍ للسماح لبعض الأشخاص بمغادرة القطاع قبل الهجوم البري الإسرائيلي المتوقع.

وفي وقتٍ لاحق، نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الأمم المتحدة قوله إنه لم يتم إحراز أي تقدمٍ بشأن فتح معبر رفح بالكامل بين مصر وغزة، مضيفاً أن المنظمة الدولية تتحدث إلى جميع الأطراف بخصوص إيصال المساعدات.

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