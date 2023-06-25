جددت الطائرات الحربية الروسية ضرباتها الجوية على منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، حيث شنت صباح اليوم غارات على أطراف مدينة إدلب، ومحور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، قصفت قوات حكومة دمشق بقذائف المدفعية الثقيلة محيط جسر الشغور ومحيط بلدتي كفريدين واشتبرق في ريف إدلب الغربي، كما استهدفت بالقذائف المدفعية الثقيلة محيط بلدتي كنصفرة والبارة في ريف إدلب الجنوبي، وطال القصف المدفعي محيط قرية كفرتعال في ريف حلب الغربي.

وقتل أمس مواطنين اثنين وأصيب آخرون بجراح نتيجة تجدد الغارات من الطائرات الروسية على محيط قرية بسبت غربي جسر الشغور بريف إدلب، قرب الحدود الإدارية مع اللاذقية.

كما استهدف مرتزقة الاحتلال التركي بقذيفتين صاروخيتين ريف اللاذقية، حيث سقطت الأولى في منطقة صلنفة، والثانية بريف القرداحة التي تعرف بمسقط رأس الأسد.

(د ع)