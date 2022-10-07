غارات روسية تستهدف موقعاً لمرتزقة تركيا بإدلب وقوات دمشق تقصف قرى بريفي إدلب وحماة

ونفذت الطائرات الحربية الروسية 3 غارات بالصواريخ الفراغية، صباح اليوم، استهدفت منطقة معسكرات سابقة لمرتزقة الاحتلال التركي، بين قرية الشيخ بحر ومحيط بلدة أرمناز شمالي إدلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة، محيط قريتي السرمانية والعنكاوي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وقريتي سفوهن والفطيرة بريف إدلب، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وأمس الخميس، شنت طائرة حربية روسية غارات بصواريخ "جو-جو" في أجواء منطقة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.

(د ع)