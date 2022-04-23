غارات روسية تستهدف جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي

وتجدد القصف الجوي الروسي على المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، إذ شنت الطائرات الحربية الروسية قبيل ظهر اليوم السبت، غارات جوية استهدفت خلالها محور كبانة ضمن جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويذكر أن الاستهداف الجوي الروسي هذا هو الخامس من نوعه للمنطقة المسماة "خفض التصعيد" خلال الشهر الرابع من العام 2022.

وكان المرصد السوري رصد أمس تنفيذ الطيران الحربي الروسي أكثر من 6 غارات جوية، استهدف خلالها أماكن في منطقة الرويحة الواقعة في ريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة.

(ش ع)