غارات روسية تقتل 6 من مرتزقة داعش في ريف حماة الشرقي

ونفذت المقاتلات الروسية غارات جوية مكثفة، على مواقع انتشار وتحركات مرتزقة داعش في محيط طريق أثريا من جهة ريف حماة الشرقي.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تمكنت الضربات الروسية من قتل 6 من مرتزقة داعش بالإضافة إلى تدمير بعض الآليات التابعة له في المنطقة، تزامنًا مع استمرار تحليق الطيران الروسي فوق عموم البادية السورية.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/ آذار 2019 وحتى يومنا هذا، 1369 قتيلًا من قوات حكومة دمشق، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة إلى 149 من المجموعات الموالية لإيران، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لمرتزقة داعش في بادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

فيما وثق المرصد كذلك مقتل 867 من مرتزقة داعش، خلال الفترة ذاتها.

(ش ع)