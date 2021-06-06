غارات روسية مكثفة في البادية بعد مقتل 23 عنصرًا من قوات حكومة دمشق

وبدأت الطائرات الحربية الروسية، جولة جديدة من القصف الجوي المكثف، صباح اليوم، مستهدفة مناطق انتشار مرتزقة داعش في البادية السورية، إذ شنت المقاتلات الروسية أكثر من 40 غارة جوية منذ ساعات الصباح الأولى، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وطال الاستهداف كل من محور آثريا في ريف حماة الشرقي وبادية الرصافة في ريف الرقة، ومحيط جبل بشري عند الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور، ومحاور أخرى أقصى بادية حمص الشرقي بالقرب من دير الزور.

وتأتي هذه الغارات في محاولة للحد من نشاط مرتزقة داعش في البادية بعد أن نفذ الأخير عمليات كبيرة خلال الساعات الفائتة، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من قوات حكومة دمشق، سواء عبر كمائن أو استهدافات أو هجمات.

وعلى الرغم من الغارات الروسية المكثفة إلا أن قوات حكومة دمشق والمجموعات التي تدعمها لا تزال عاجزة عن القضاء على ما تبقى من مرتزقة داعش الذي يشنون هجمات على قوات الحكومة وتتسبب بخسائر بشرية كبيرة في صفوفها.

وكان المرصد أشار أمس، إلى مقتل 23 عنصرًا من قوات حكومة دمشق في مناطق متفرقة من البادية السورية خلال 48 ساعة الفائتة، بكمائن وألغام خلايا مرتزقة داعش المنتشرة في بادية حمص الشرقية مرورًا ببادية حماة ودير الزور ووصولًا إلى بادية الرقة.

(د ع)