غارات روسية مكثفة على مواقع انتشار داعش في البادية

وجددت المقاتلات الروسية ضرباتها الجوية على مناطق انتشار مرتزقة داعش ضمن البادية، إذ شنت غارات مكثفة صباح اليوم الثلاثاء، مستهدفة منطقة جبل البشري ومحيط منطقة الرصافة ضمن بادية الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

ونشر المرصد السوري أمس، أن الطائرات الحربية الروسية عاودت قصف البادية السورية بعد توقفها لنحو 24 ساعة، وتناوبت 6 طائرات، على قصف مواقع في بادية حماة الشرقية، وجبل البشري والرصافة في باديتي الرقة ودير الزور.

على صعيد متصل، استقدمت قوات حكومة دمشق تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة الرهجان في ريف حماة الشرقي، لتمشيط المنطقة بعد الهجمات المكثفة التي ينفذها مرتزقة داعش هناك.

(ش ع)