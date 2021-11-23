غارات روسية مكثفة على البادية السورية ..لم تقضي على داعش حتى الآن

وتناوبت 3 طائرات حربية روسية منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الثلاثاء، على قصف مواقع يتحصن بها مرتزقة داعش في البادية السورية.

واستهدفت الطائرات بنحو 20 ضربة مواقعاً لداعش في بادية الرصافة بريف الرقة وصولًا إلى بادية دير الزور.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فأن الطائرات الروسية شنت 60 غارة جوية طالت مواقع المرتزقة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مؤكداً أن تعداد الغارات الروسية الإجمالية على مواقع داعش منذ بداية تشرين الثاني الجاري بلغ 510 غارات.

ورغم الغارات الجوية المكثفة والدعم الذي تقدمه لقوات حكومة دمشق على الأرض في البادية السورية، إلا أنهما لم يستطيعا حتى الآن القضاء على بقايا داعش هناك الذي يشن بين الحين والآخر هجمات على قوات حكومة دمشق ويكبدها خسائر في الأرواح والعتاد.

(ح)