غارات روسية على ريفي اللاذقية وإدلب

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات حربية روسية شنت صباح اليوم الأحد، 12 غارة على الأقل على ريفي اللاذقية وإدلب، حيث استهدفت قرية البرناص ومحيطها في ريف إدلب الغربي، وتلال الكبانة ضمن جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، ويذكر أن البرناص فيها نقطة تركية.

على صعيدٍ متصل، قصفت قوات حكومة دمشق صباحًا، مناطق في محاور كبانة في جبل الأكراد، ومحاور أخرى في جبل التركمان، والعنكاوي والقاهرة والسرمانية وخربة الناقوس في سهل الغاب شمال غرب حماة.

وكان المرصد السوري رصد، مساء 29 نيسان الفائت، تنفيذ طائرات حربية، يرجح أنها روسية، غارات على مواقع قرب الحدود الإدارية ما بين محافظتي إدلب وحماة، حيث سمع دوي انفجاراتها قرب محطة زيزون الحرارية، فيما أفادت مصادر محلية باستهداف موقع عسكري في منطقة خربة الناقوس بسهل الغاب.

(ش ع)