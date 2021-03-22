غارات روسية على مواقع داعش في البادية السورية  

ويستمر القصف الجوي الروسي على مناطق انتشار مرتزقة داعش في مناطق متفرقة من البادية السورية، حيث شنت المقاتلات 54 غارة جوية خلال 24 ساعة الفائتة.

واستهدفت الطائرات ريف حماة الشرقي وبادية الرقة وعند الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور بالإضافة إلى بادية الميادين، وطالت الضربات كهوف ومغارات وآليات تابعة لمرتزقة داعش.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن 7 من مرتزقة داعش قتلوا خلال الغارات التي شنتها المقاتلات الروسية.

وفي السياق، شهدت بادية الميادين الشرقية، يوم أمس، اشتباكات عنيفة بين مجموعات موالية لإيران ومرتزقة داعش، أدت إلى وقوع قتلى وجرحى بين الطرفين.

(آ س)